Вчора, 24 квітня, в редакцію Finance.ua прийшли з обшуком представники правоохоронних органів.
Дивися повний текст В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і сервери. Вважаємо, що обшук незаконний.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:12
В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і сервери. Вважаємо, що обшук незаконний.
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:10
Бандити у погонах. Яким чином украдена ними оргтехніка може підтвердити факт ймовірної оплати придуманого платежу? Нехай ще в Нацбанк прийдуть і вилучать його сервери - там точно зберігається інформація про всі здійснені в Україні платежі.
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