В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 20:59
удаленно надо работать, в нашей стране - это гiвно. Зачем сидеть в офисе? Или офис сделать где-то там, чтобы никто не знал.
И В лесу можно работать, шашлыки делать.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
|