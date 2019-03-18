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В редакції Finance.ua був
обшук, вилучено ноутбуки і...

В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:19

Так и что это было? :shock: :shock:
Ratatui
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:arrow:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:59

удаленно надо работать, в нашей стране - это гiвно. Зачем сидеть в офисе? Или офис сделать где-то там, чтобы никто не знал.

И В лесу можно работать, шашлыки делать.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:40

Re: В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...

  Faceless написав:Так сервис сам по себе не меняет валюту, он исключительно информационный, потому не нарушает правовые нормы касательно валютообмена
А вообще, ситуация никакого отношения к меняле не имеет

Співучасть в скоєнні правопорушення - теж є правопорушенням. А реклама обміну валюти від невідомих постачальників - і є співучасттю.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:59

  jeugen написав:
  Faceless написав:Так сервис сам по себе не меняет валюту, он исключительно информационный, потому не нарушает правовые нормы касательно валютообмена
А вообще, ситуация никакого отношения к меняле не имеет

Співучасть в скоєнні правопорушення - теж є правопорушенням. А реклама обміну валюти від невідомих постачальників - і є співучасттю.

Ви це можете довести з юридичної точки зору? Не всі продавці на міняйлі є фізособами, тобто порушниками, і портал не несе зобов"язань з їх перевірки
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:15

Співчуваю редакції. Дякую за такий чудовий сайт!
123dr
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:41

Желаю коллективу Finance.ua удачи и выдержки в борьбе с шайкой порохорыговских мародеров-вымогателей.
Sergei
 
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  Sergei написав:Желаю коллективу Finance.ua удачи и выдержки в борьбе с шайкой порохорыговских мародеров-вымогателей.

толсто тролите.
они же, в большинстве своем, за них топят всеми конечностями
sequence
 
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