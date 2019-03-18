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В редакції Finance.ua був
обшук, вилучено ноутбуки і...

В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:17

Друзі!!! Я повторюсь

З пред’явлених нам документів ми дізналися позицію правоохоронців. Вони вважають, що Finance.ua під виглядом фінансової організації зв’язалася з якимось «потенційно потерпілим», якому був потрібен кредит, і попросила зробити «страховий внесок в розмірі 15%» для отримання кредиту, а потім вивела отримані гроші в офшори.

«Вважаємо ці звинувачення абсурдними. Finance.ua розвиває сервіс порівняння кредитів у банках і МФО, який дозволяє вибрати кредит і відправити онлайн-заявку в кредитні організації. При цьому ми ніколи не беремо грошей з користувачів сервісу, не просимо робити ніяких платежів або внесків. Finance.ua фінансується за рахунок розміщення реклами і комісій від банків за залучених клієнтів і не бере грошей з користувачів»

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:42

Re: В редакції Finance.ua був обшук, вилучено ноутбуки і...

не держите серверы в Украине. вообще никакие . Все должно быть в облаке... а рабочие компы просто пустышки пустые с выходом через удаленный рабочий стол по ВПН на сервер где-то ... далеко от постСССР . Но что сайт работает молодцы ! спасибо вам ! Деритесь , держитесь , крепитесь , чтобы - нас ебут а мы крепчаем ! Удачи ! Сейчас модно деньги собирать опубликуйте реквизиты , карты - пользователи скинуться .
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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