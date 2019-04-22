Протягом 2014 – 18 років в Україні подвоїлись обсяги кредитування населення через ломбарди.
Дивися повний текст За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів, виданих ломбардами.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:37
За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів,...
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Дивися повний текст За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів, виданих ломбардами.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38
По-моему, все просто - цены выросли, население потребляет за счет "дурных" заемных средств примерно столько же. Еще росту этого рынка содействовала реформа полиции и война, ставшие причиной роста преступности (помимо наркош, алкашей и воров, мало кто идет за деньгами с мало-мальски чего-то стоящими вещами в такие места)
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