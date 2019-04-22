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За чотири роки в Україні
подвоїлись обсяги кредитів,...

За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:37

За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів,...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2014 – 18 років в Україні подвоїлись обсяги кредитування населення через ломбарди.

Дивися повний текст За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів, виданих ломбардами.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38

По-моему, все просто - цены выросли, население потребляет за счет "дурных" заемных средств примерно столько же. Еще росту этого рынка содействовала реформа полиции и война, ставшие причиной роста преступности (помимо наркош, алкашей и воров, мало кто идет за деньгами с мало-мальски чего-то стоящими вещами в такие места)
max_us_ua
 
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