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Держбанки продадуть проблемні кредити на "голландських"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38
Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства фінансів, розроблено проект постанови Кабміну "Деякі питання роботи з непрацюючими активами банків з державною часткою", яким передбачено можливість продажу проблемних активів банків з держкапіталом за принципом "голландського" аукціону через Фонд гарантування вкладів.
Дивися повний текст Держбанки продадуть проблемні кредити на \"голландських\" аукціонах, - проект постанови
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38
Эти вукционы точно будут голландские?
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