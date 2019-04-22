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Держбанки продадуть проблемні кредити
на "голландських"...

Держбанки продадуть проблемні кредити на "голландських"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38

Держбанки продадуть проблемні кредити на "голландських"...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства фінансів, розроблено проект постанови Кабміну "Деякі питання роботи з непрацюючими активами банків з державною часткою", яким передбачено можливість продажу проблемних активів банків з держкапіталом за принципом "голландського" аукціону через Фонд гарантування вкладів.

Дивися повний текст Держбанки продадуть проблемні кредити на \"голландських\" аукціонах, - проект постанови.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:38

Эти вукционы точно будут голландские?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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