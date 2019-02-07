Пока є можливість і бажання працювати, ми перебуваємо в зоні комфорту. Але коли думаємо про майбутнє, хіба не виникають смутні побоювання?
Дивися повний текст Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:41
Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers
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Дивися повний текст Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:41
"Причём, под защитой самого «зубастого» охранника в мире" - сильно. Это как в какой-то юмористической озвучке мультика о Чебурашке - дай, с...., денег
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