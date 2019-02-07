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Сергій Швець: варіанти
заощаджень для freelancers

Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:41

Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers

Пропонуємо до обговорення:
Пока є можливість і бажання працювати, ми перебуваємо в зоні комфорту. Але коли думаємо про майбутнє, хіба не виникають смутні побоювання?

Дивися повний текст Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers.
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"Причём, под защитой самого «зубастого» охранника в мире" - сильно. Это как в какой-то юмористической озвучке мультика о Чебурашке - дай, с...., денег
max_us_ua
 
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