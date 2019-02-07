Пока є можливість і бажання працювати, ми перебуваємо в зоні комфорту. Але коли думаємо про майбутнє, хіба не виникають смутні побоювання?
Дивися повний текст Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:41
Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сергій Швець: варіанти заощаджень для freelancers.
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:41
"Причём, под защитой самого «зубастого» охранника в мире" - сильно. Это как в какой-то юмористической озвучке мультика о Чебурашке - дай, с...., денег
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:23
как же эти "инвесторы" далеки от реальности...
ребята, ну на кого рассчитаны эти ваши такие сладенькие но такие остойыне тексты начала 2000-х?! лох нынче ушлый пошел, на такое уг только самые дремучие ведутся.
растите, развивайтесь, больше креатива ! а то "последствия отсутствия вы cможете увидеть" (с) очень скоро, когда свои "феррари" на газ переводить придется))
Додано: Пон 29 кві, 2019 12:44
Зачем все эти посредники? Выделите час времени в неделю и сами вкладывайте в те инструменты, которые вам понравятся. Или вложитесь в фонд, или выберите управляющего фондом, который стабильно показывает положительные результаты за последние 3-5 лет.
Почему надо кормить всяких HUG'S, шмуг's и им подобным тут в Украине?
Додано: Суб 04 тра, 2019 09:08
Инвестиции в своих детей и внуков, в свое образование - лучшее, что придумало человечество.
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:43
Да-да, это правда! Все эти ваши активы могут легко оказаться на чужом личном счете за несколько кликов ))
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