Про це заявив радник Зеленського і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.
Дивися повний текст У Зеленського повідомили, коли планують переглянути співпрацю з МВФ.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 13:50
У Зеленського повідомили, коли планують переглянути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського повідомили, коли планують переглянути співпрацю з МВФ.
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:29
Если и он метит на кредиты МВФ, то грошь ему цена как и попередникам...
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