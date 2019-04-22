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У Зеленського повідомили,
коли планують переглянути...

У Зеленського повідомили, коли планують переглянути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:50

У Зеленського повідомили, коли планують переглянути...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив радник Зеленського і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Дивися повний текст У Зеленського повідомили, коли планують переглянути співпрацю з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:50

Команда Зе считает что и МВФ им поверит на слово.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:29

Если и он метит на кредиты МВФ, то грошь ему цена как и попередникам...
civ
 
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