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Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада перенесла на три роки введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
Дивися повний текст Рада відтермінувала введення штрафів за порушення мовного закону
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Додано: Чет 25 кві, 2019 14:46
Шкода, що відтермінували :(
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