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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:43

  warlamp написав:Данный закон - это лучший способ заставить крымских и донецких сепаратистов полюбить Украину.


Ага, ведь когда закона не было, они так любили Украину, так любили...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:50

  Sommer написав:
  RomanTik написав:Sommer, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...


Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.

Про вас же турбуюсь. :mrgreen:


Б ля ха ри ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03

  Sommer написав:
  warlamp написав:Данный закон - это лучший способ заставить крымских и донецких сепаратистов полюбить Украину.


Ага, ведь когда закона не было, они так любили Украину, так любили...


Очевидно любили - раз не уехали в 91-м, но сомневались во взаимности. А теперь все опасения подтвердились.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:03

  ruvex написав:
  0mage0 написав:
  Alex2007 написав:Що зміниться в країні від того, що я буду розмовляти українською мовою

Україна отримає шанс зберегти незалежність і побудувати українську державу. От і все, більше нічого.

Тільки від цього залежить незалежність?
На мою незалежність отримали в 91 році, але так досі не знаємо, що з нею робити. Іронія долі.
Незалежність це в першу чергу економічна стабільність, коли не потрібно жертвувати своїми інтересами заради тих же фінансових подачок. Це розвиток країни, яким ніхто не хоче займатися, все обмежуються тимчасовим деребану в особистих інтересах. І так далі. У популістів ж незалежність Армія МОВА ВІРА, для більшої переконливості ще додати Путена, замість копіткої роботи над економічною стабільністю і безпекою держави.

Ні, не тільки від цього залежить незалежність. До 2014 року я теж вважав, що незалежність ми отримали й не знаємо, що з нею робити. У 2014 для мене незалежність перестала бути даністю, я зрозумів, що за неї потрібно боротися, боротися щоденно. В 91 ми не отримали, а вибороли незалежність, але, на жаль, здобувши її, перестали цінувати. Економічної стабільності ви ніколи не отримаєте без побудови нації, яка зацікавлена в розвитку своєї країни. Коли у вас не народ, а населення, що вільно володіє московською балачкою, занурене в московське інформаційне поле, коли половина виборців топить за співпрацю з московією, за політичні знижки на газ, відмову від незалежності щоб отримати якісь фінансові вигоди від московії, ви ніколи не збудуєте економічно незалежну країну. Ви просто будете джерелом ресурсів (корисних копалин та людських) для московії.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:11

Коллеги, предлагаю прекратить данный спор, поскольку все равно каждый останется при своем мнении.
В мире хватает успешных стран как имеющих государственный язык, название которого схоже с названием страны, так и использующих в качестве государственного языка ангдийский или несколько языков.
И среди стран, имеющих "собственный" язык тоже есть разные примеры. И в целом эпоха построения национальных государств уже ущла или уходит :)

А от экономики и финансов этот спор уже давно отошел.
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