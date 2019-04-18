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Скасування націоналізації
Приватбанку може спричинити...

Скасування націоналізації Приватбанку може спричинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:53

Скасування націоналізації Приватбанку може спричинити...

Пропонуємо до обговорення:
Гонтарева вважає, що в разі скасування судами націоналізації Приватбанку це може призвести до фінансового колапсу.

Дивися повний текст Скасування націоналізації Приватбанку може спричинити фінансовий колапс - Гонтарева.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:53

"Она также напомнила, что главное достижение ее команды – это переход ...", - курса национальной валюты в трёхкратное падение благодаря "печатному станку" им. Порошенко-Гонтаревой.
pitchnv
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 17:04

  pitchnv написав:"Она также напомнила, что главное достижение ее команды – это переход ...", - курса национальной валюты в трёхкратное падение благодаря "печатному станку" им. Порошенко-Гонтаревой.


трехкратный девал - следствие криворукой политики азирова и гарбузова, и российской агрессии, как тригер..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:30

Это она из Лондона советы раздаёт? Гайд от крутой провластной хапуги: воруешь все в округе, просишь всех называть себя специалистом- линяешь из страны с наворованным и раздаешь советы. Даже тот же Ющенко, который с семьей за бугор не поехал, выглядит куда патриотичнее. Кудахтеры такие, за бугор свалят и рассказывают как нам в Украине жить надо, подонки.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:31

  pitchnv написав:"Она также напомнила, что главное достижение ее команды – это переход ...", - курса национальной валюты в трёхкратное падение благодаря "печатному станку" им. Порошенко-Гонтаревой.

Кто купиць даляр па 12- очень пажалеет аб этам (Гантарева. Её, разом с Кубивом на нары надо, а не в Лондон.
dramiel87
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:36

dramiel87


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