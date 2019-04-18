Гонтарева вважає, що в разі скасування судами націоналізації Приватбанку це може призвести до фінансового колапсу.
Дивися повний текст Скасування націоналізації Приватбанку може спричинити фінансовий колапс - Гонтарева.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:53
Скасування націоналізації Приватбанку може спричинити...
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Дивися повний текст Скасування націоналізації Приватбанку може спричинити фінансовий колапс - Гонтарева.
Додано: Чет 25 кві, 2019 16:53
"Она также напомнила, что главное достижение ее команды – это переход ...", - курса национальной валюты в трёхкратное падение благодаря "печатному станку" им. Порошенко-Гонтаревой.
Додано: Чет 25 кві, 2019 17:04
трехкратный девал - следствие криворукой политики азирова и гарбузова, и российской агрессии, как тригер..
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:30
Это она из Лондона советы раздаёт? Гайд от крутой провластной хапуги: воруешь все в округе, просишь всех называть себя специалистом- линяешь из страны с наворованным и раздаешь советы. Даже тот же Ющенко, который с семьей за бугор не поехал, выглядит куда патриотичнее. Кудахтеры такие, за бугор свалят и рассказывают как нам в Украине жить надо, подонки.
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:31
Кто купиць даляр па 12- очень пажалеет аб этам (Гантарева. Её, разом с Кубивом на нары надо, а не в Лондон.
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