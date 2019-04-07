Про це повідомляють "Наші гроші".
Дивися повний текст АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити монополію.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 18:49
АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити монополію.
Додано: Чет 25 кві, 2019 18:49
Соратник Януковича всегда был в большом фаворе у нынешнего президента. Хоть утка и хромая (П.Порошенко), но напоследок так накрякает, что потом очень долго разгребать придется
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