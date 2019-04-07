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АМКУ дозволив Ахметову купити
ще 2 обленерго і розширити...

АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:49

АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють "Наші гроші".

Дивися повний текст АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити монополію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:49

Соратник Януковича всегда был в большом фаворе у нынешнего президента. Хоть утка и хромая (П.Порошенко), но напоследок так накрякает, что потом очень долго разгребать придется
qazzax
 
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