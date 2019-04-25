Національний банк України відтермінував заплановане на травень підвищення цін на газ.
Дивися повний текст У Нацбанку спрогнозували, коли зростуть ціни на газ для населення.
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Додано: Чет 25 кві, 2019 20:02
У Нацбанку спрогнозували, коли зростуть ціни на газ для...
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Дивися повний текст У Нацбанку спрогнозували, коли зростуть ціни на газ для населення.
Додано: Чет 25 кві, 2019 20:02
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