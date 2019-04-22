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Mercedes анонсував глобальну електрифікацію всієї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:07
Пропонуємо до обговорення:
Спортивні автомобілі Mercedes-AMG будуть електрифіковані найближчим часом. Інформацію підтвердив голова Mercedes-AMG Тобіас Моерс. А ще пообіцяв - в найближчі роки гібридний концепт-кар AMG GT Concept потужністю 805 к. с. перетвориться на серійну модель.
Дивися повний текст Mercedes анонсував глобальну електрифікацію всієї лінійки AMG
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