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У столиці відремонтують
ще три станції метро

У столиці відремонтують ще три станції метро
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:45

У столиці відремонтують ще три станції метро

Пропонуємо до обговорення:
У столичному метрополітені планують провести ремонт на станціях метро «Сирець», «Політехнічний інститут» та «Шулявська».

Дивися повний текст У столиці відремонтують ще три станції метро.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:46

Когда Черниговскую будут делать? Самая загаженная станция в городе.
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