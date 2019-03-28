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У столиці відремонтують ще три станції метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:45
Пропонуємо до обговорення:
У столичному метрополітені планують провести ремонт на станціях метро «Сирець», «Політехнічний інститут» та «Шулявська».
Дивися повний текст У столиці відремонтують ще три станції метро
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:46
Когда Черниговскую будут делать? Самая загаженная станция в городе.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:25
А что со станцией на Львовской площади, её планируют доделать?
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avk
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