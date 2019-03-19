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НБУ не пов'язує підвищення
попиту на готівку з...

НБУ не пов'язує підвищення попиту на готівку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:51

НБУ не пов'язує підвищення попиту на готівку з...

Пропонуємо до обговорення:
Поточне підвищення попиту банків на готівкові гроші пов'язане не з "ПриватБанком", а з поповненням запасів у зв'язку з майбутніми тривалими святами.

Дивися повний текст НБУ не пов'язує підвищення попиту на готівку з \"ПриватБанком\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:51

...да конечно, не "видят" они
smart_analyst2017
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