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НБУ не пов'язує підвищення попиту на готівку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:51
Пропонуємо до обговорення:
Поточне підвищення попиту банків на готівкові гроші пов'язане не з "ПриватБанком", а з поповненням запасів у зв'язку з майбутніми тривалими святами.
Дивися повний текст НБУ не пов'язує підвищення попиту на готівку з \"ПриватБанком\"
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:51
...да конечно, не "видят" они
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