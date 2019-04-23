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У Зеленського розповіли про перші ключові призначення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:54
Пропонуємо до обговорення:
У штабі новообраного президента України розповіли, кого розглядають на ключові керівні посади в країні.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли про перші ключові призначення
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:56
і де хоч одна конкретна особа, новина ні про що
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