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У Зеленського розповіли про перші ключові призначення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:39
ruvex написав:
Зато Порошенко обещает до сих пор и ни как не может остановиться.
А тобі що до того?
Нехай що хоче, те й робить.
Ненависть пана Рувекса до української держави і мови проєціюється на президента Порошенка, якому залишилось на посаді два чи три тижні)))
До речі, Зеленський і Ко - також топлять за НАТО.
Тому при будь яких розкладах: "Раша, гуд бай!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:29
Новина звучала би більш правдоподібно якось так: "...Зеленському розповіли...". Він настільки ніякий, настільки моська однієї пейсатої ПФГ (або ОПГ, так правильніше), що точно не знає, хто буде ким у нього в команді. Ба більше, йому однаково. Головне було аналізи здати, знаєте, як це непросто
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max_us_ua
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49
max_us_ua написав:Новина звучала би більш правдоподібно якось так: "...Зеленському розповіли...". Він настільки ніякий, настільки моська однієї пейсатої ПФГ (або ОПГ, так правильніше), що точно не знає, хто буде ким у нього в команді. Ба більше, йому однаково. Головне було аналізи здати, знаєте, як це непросто
Почему VADA никак не может оголосить результаты анализов Порошенко, обещали еще неделю назад ? Неужели ?
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