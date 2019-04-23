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У Зеленського розповіли про
перші ключові призначення

У Зеленського розповіли про перші ключові призначення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:39

  ruvex написав:Зато Порошенко обещает до сих пор и ни как не может остановиться.

А тобі що до того?
Нехай що хоче, те й робить.

Ненависть пана Рувекса до української держави і мови проєціюється на президента Порошенка, якому залишилось на посаді два чи три тижні))) :wink:

До речі, Зеленський і Ко - також топлять за НАТО.
Тому при будь яких розкладах: "Раша, гуд бай!" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:29

Новина звучала би більш правдоподібно якось так: "...Зеленському розповіли...". Він настільки ніякий, настільки моська однієї пейсатої ПФГ (або ОПГ, так правильніше), що точно не знає, хто буде ким у нього в команді. Ба більше, йому однаково. Головне було аналізи здати, знаєте, як це непросто
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:49

Re: У Зеленського розповіли про перші ключові призначення

max_us_ua написав:Новина звучала би більш правдоподібно якось так: "...Зеленському розповіли...". Він настільки ніякий, настільки моська однієї пейсатої ПФГ (або ОПГ, так правильніше), що точно не знає, хто буде ким у нього в команді. Ба більше, йому однаково. Головне було аналізи здати, знаєте, як це непросто


Почему VADA никак не может оголосить результаты анализов Порошенко, обещали еще неделю назад ? Неужели ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:40

Порошенко с треском проиграл по нескольким причинам.
Во-первых, тотальный рост коррупции, при её полной безнаказанности.
Во-вторых, враньё. Даже не хочется вспоминать про продажу бизнеса и бакс по 10. Можно начать с обещания за сутки восстановить брусчатку на Грушевского, провести выборы 2014 в ВР по открытым спискам, конвертировать валютные кредиты в гривну, провести и вскоре завершить операцию по незаконной добыче янтаря, обнародовать фамилии кто будет в ближайшее время привлечён к ответственности за коррупцию, найти оптимальные пути разблокировки поставок угля из ОРДЛО, выплачивать участникам АТО по 1000 грн в день и т.д.
Тотальное враньё - это ахиллесова пята Порошенко. Врёт даже там где не нужно.
В-третьих, невоспитанность. Открыто обзывать кандидата в президенты марионеткой и наркоманом - это ффсё. Его сторонники услышали мессендж от руководителя и понеслась...
Я, честно говоря, даже представить себе не мог, что у нас в стране может быть сколько инвалидов на всю голову. Какие только обидные и матерные слова в сторону Зе и его сторонников было сказано, что пером не описать.
К счастью, у нас в стране оказалось 73% людей воспитанных, и они сделали выводы.
Поэтому, Петя - гудбай. Теперь ты сможешь обзывать только свою жену, а врать только прокурору. И когда будешь звонить Ю, чтобы узнать как там в Качановке, то не матери её, а то она пожалуется пахану, и могут назначить старшим по очкам :D
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:08

  Frant написав:
  ruvex написав:Зато Порошенко обещает до сих пор и ни как не может остановиться.

А тобі що до того?
Нехай що хоче, те й робить.

Ненависть пана Рувекса до української держави і мови проєціюється на президента Порошенка, якому залишилось на посаді два чи три тижні))) :wink:

До речі, Зеленський і Ко - також топлять за НАТО.
Тому при будь яких розкладах: "Раша, гуд бай!" :mrgreen:


Не мучай себя, сходи пожалуйста к психиатру.
В ином случае для адекватного восприятия твоих сооющений огласи свой диагноз.
Black Jack - White Business
ruvex
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