У Зеленського розповіли про перші ключові призначення

Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:40

Порошенко с треском проиграл по нескольким причинам.Во-первых, тотальный рост коррупции, при её полной безнаказанности.Во-вторых, враньё. Даже не хочется вспоминать про продажу бизнеса и бакс по 10. Можно начать с обещания за сутки восстановить брусчатку на Грушевского, провести выборы 2014 в ВР по открытым спискам, конвертировать валютные кредиты в гривну, провести и вскоре завершить операцию по незаконной добыче янтаря, обнародовать фамилии кто будет в ближайшее время привлечён к ответственности за коррупцию, найти оптимальные пути разблокировки поставок угля из ОРДЛО, выплачивать участникам АТО по 1000 грн в день и т.д.Тотальное враньё - это ахиллесова пята Порошенко. Врёт даже там где не нужно.В-третьих, невоспитанность. Открыто обзывать кандидата в президенты марионеткой и наркоманом - это ффсё. Его сторонники услышали мессендж от руководителя и понеслась...Я, честно говоря, даже представить себе не мог, что у нас в стране может быть сколько инвалидов на всю голову. Какие только обидные и матерные слова в сторону Зе и его сторонников было сказано, что пером не описать.К счастью, у нас в стране оказалось 73% людей воспитанных, и они сделали выводы.Поэтому, Петя - гудбай. Теперь ты сможешь обзывать только свою жену, а врать только прокурору. И когда будешь звонить Ю, чтобы узнать как там в Качановке, то не матери её, а то она пожалуется пахану, и могут назначить старшим по очкам