Пік подорожчання чіпів DRAM припав на грудень 2017 року.
Дивися повний текст Ціни на пам'ять впали в два рази.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:56
Ціни на пам'ять впали в два рази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на пам'ять впали в два рази.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:56
8-Гбит чипы DDR4 отдавали по $9,69 за микросхему...Понимаю, что чип это не вся планка памяти, но все же очень интерестно в каком опте такая цена, если в Украине готовая планка DDR4 стоит уже от 50$
|