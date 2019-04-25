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Ціни на пам'ять
впали в два рази

Ціни на пам'ять впали в два рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:56

Ціни на пам'ять впали в два рази

Пропонуємо до обговорення:
Пік подорожчання чіпів DRAM припав на грудень 2017 року.

Дивися повний текст Ціни на пам'ять впали в два рази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:56

8-Гбит чипы DDR4 отдавали по $9,69 за микросхему...Понимаю, что чип это не вся планка памяти, но все же очень интерестно в каком опте такая цена, если в Украине готовая планка DDR4 стоит уже от 50$
xpen_vam
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