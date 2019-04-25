Пік подорожчання чіпів DRAM припав на грудень 2017 року.
Дивися повний текст Ціни на пам'ять впали в два рази.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:56
Ціни на пам'ять впали в два рази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на пам'ять впали в два рази.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 12:56
8-Гбит чипы DDR4 отдавали по $9,69 за микросхему...Понимаю, что чип это не вся планка памяти, но все же очень интерестно в каком опте такая цена, если в Украине готовая планка DDR4 стоит уже от 50$
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:33
Так і понад рік пройшло, природно, що ціна знижується через виробництво пам'яті більшого обсягу. Хоча, звісно, не настільки швидко.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 20:28
xpen_vam, 8 Гбит = 1 ГБайт, 4 ГБ планка сейчас стоит от 600 грн ~ 22 $, 4 * 4.11 = 16.44$. Более 16 $ стоят только чипы памяти суммарным объемом 4 ГБ, остальное видимо распайка, сама плата и маржа производителя планок памяти.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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