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Вигідні інвестиції в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Зовсім нещодавно в Україні розпочав свою діяльність один з великих ізраїльських інвестиційних фондів Israel Investments LTD.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 13:26
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