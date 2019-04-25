Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60...

Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:05

andrijk777 написав: Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпром должен забронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.

І це є "полностью европейские условия". Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпромзабронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.І це є "полностью европейские условия".

- Съесть-то он съест, да кто ему даст.

Я тоже не специалист, но предлагаемые Украиной условия очень напоминают старый анекдот:Ситуация же сводится к простой арифметике. ГТС в среднем прокачивает 90 млрд. м3. На 2020-ый 15 млрд. уже ушло с 1-ой веткой ТП. В 21-ом году будет достроен СП-2 (наземная часть хаба). С помощью разных махинаций его мощность ЕК уполовинит, но 27 млрд. по нему пойдет, т.е. план транзита на 22-ой год - не более 50 млрд. В 22-ом закончат прокладку продолжения через Балканы второй ветки ТП - останется 35 млрд. в 23-ем. И, наконец, любая холодная зима заставит Европу загрузить неиспользуемые мощности (как и произошло с СП-1).Т.е. к середине десятилетия, даже с учетом возможного роста потребления в Европе, потенциальный транзит теоретически не превысит 15-20 млрд. Учитывая это, и практику судов за недобор по транзиту в Стокгольме, надо быть полными идиотами, чтобы подписать безусловное соглашение о ежегодном транзите 60-ти млрд. м3 на 10 лет.