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Україна запропонує Газпрому на
переговорах транзит на 60...

Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:06

Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у ході газових переговорів, що відбудуться, очікувано, наприкінці травня, запропонує Газпрому забронювати транзит 60 млрд кубометрів.

Дивися повний текст Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60 мільярдів кубів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:06

Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпром должен забронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.
І це є "полностью европейские условия".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:05

  andrijk777 написав:Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпром должен забронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.
І це є "полностью европейские условия".

Я тоже не специалист, но предлагаемые Украиной условия очень напоминают старый анекдот:
- Съесть-то он съест, да кто ему даст.
Ситуация же сводится к простой арифметике. ГТС в среднем прокачивает 90 млрд. м3. На 2020-ый 15 млрд. уже ушло с 1-ой веткой ТП. В 21-ом году будет достроен СП-2 (наземная часть хаба). С помощью разных махинаций его мощность ЕК уполовинит, но 27 млрд. по нему пойдет, т.е. план транзита на 22-ой год - не более 50 млрд. В 22-ом закончат прокладку продолжения через Балканы второй ветки ТП - останется 35 млрд. в 23-ем. И, наконец, любая холодная зима заставит Европу загрузить неиспользуемые мощности (как и произошло с СП-1).
Т.е. к середине десятилетия, даже с учетом возможного роста потребления в Европе, потенциальный транзит теоретически не превысит 15-20 млрд. Учитывая это, и практику судов за недобор по транзиту в Стокгольме, надо быть полными идиотами, чтобы подписать безусловное соглашение о ежегодном транзите 60-ти млрд. м3 на 10 лет.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:44

  Волгарь написав:
  andrijk777 написав:Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпром должен забронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.
І це є "полностью европейские условия".

Я тоже не специалист, но предлагаемые Украиной условия очень напоминают старый анекдот:
- Съесть-то он съест, да кто ему даст.
Ситуация же сводится к простой арифметике. ГТС в среднем прокачивает 90 млрд. м3. На 2020-ый 15 млрд. уже ушло с 1-ой веткой ТП. В 21-ом году будет достроен СП-2 (наземная часть хаба). С помощью разных махинаций его мощность ЕК уполовинит, но 27 млрд. по нему пойдет, т.е. план транзита на 22-ой год - не более 50 млрд. В 22-ом закончат прокладку продолжения через Балканы второй ветки ТП - останется 35 млрд. в 23-ем. И, наконец, любая холодная зима заставит Европу загрузить неиспользуемые мощности (как и произошло с СП-1).
Т.е. к середине десятилетия, даже с учетом возможного роста потребления в Европе, потенциальный транзит теоретически не превысит 15-20 млрд. Учитывая это, и практику судов за недобор по транзиту в Стокгольме, надо быть полными идиотами, чтобы подписать безусловное соглашение о ежегодном транзите 60-ти млрд. м3 на 10 лет.


Это еще весьма оптимистический сценарий, СП-2 вполне могут загрузить на полную мощность с самого начала, создав какие-нибудь швейцарские прокладки, которые выкупят половину объемов у Газпрома еще на российской строне и потом арендуют 50% мощностей СП-2 для доставки газа в ЕС.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:32

Re: Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60

Украина в ходе газовых переговоров, которые состоятся, ожидаемо, в конце мая, предложит Газпрому забронировать транзит 60 млрд кубометров.

Однозначно! Это предложение, от которого Газпром не сможет отказаться! :D
Или по–прежнему все надежды, что "заграница нам поможет"?
Сплошные бЕндеры рулят в стране.. :(
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:32

  antikkristall написав:Это еще весьма оптимистический сценарий, СП-2 вполне могут загрузить на полную мощность с самого начала


Как по мне вся эта возня(что нужно сохранить транзит через Украину) - фикция.
Как только достроят СП2, маски будут сброшены и немчура с русскими киданут Украину
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:04

Re: Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60

  fokus написав:Сплошные бЕндеры рулят в стране.
а разве это плохо? когда страной управляют патриоты? Главное что не орда из масква-улуса.
А насчет транзита - не нравиться? Вот там СП2 там и качайте. Ах газ закрутите.. ну замерзнет комсомолка и попутно агент Штази фрау Меркелиха выразим озабоченность.
  hno3 написав:Как только достроят СП2, маски будут сброшены и немчура с русскими киданут Украину
конечно причем 100%.. поэтому пока СП2 нет надо или газпрому конракт повесить лет на 10+ или послать нахрен..а не лизать филейную часть немцам как это делали парашисты.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:15

а Газпрому то зачем это нужно?...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:40

  Джон написав:а разве это плохо? когда страной управляют патриоты?


Есть два вида патриотов:
- для первых, Украина превыше всего
- для вторых, украинцы превыше всего

Вы к каким относитесь :)?

или газпрому конракт повесить лет на 10+ или послать нахрен..а не лизать филейную часть немцам как это делали парашисты.

врятли что то получится, ими движет самый сильный интерес - жажда денег и перебить его чем то практически невозможно
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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