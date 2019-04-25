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Україна запропонує Газпрому на
переговорах транзит на 60...

Україна запропонує Газпрому на переговорах транзит на 60...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:05

  andrijk777 написав:Я не спеціаліст, але з тексту слідує що "Газпром должен забронировать мощности для транзита – в среднем 60 млрд кубометров на 10 лет", а Україна фактично нічого не должна.
І це є "полностью европейские условия".


А Украина должна должна штрафовать за недопоставку забронированных мощностей, и ни разу не колышет куда Россия невостребованный газ денет, на границе с ЕС пусть хоть в атмосферу стравливает.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 19:31

  warlamp написав: пусть хоть в атмосферу стравливает.

Отличный план. Может ещё ядерные отходы в атмосферу ставим?
safonovstanislav
 
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