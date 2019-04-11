АТ "Ощадбанк" запровадив сервіс контролю особистих витрат та доходів у мобільному додатку «Ощад 24/7».
Дивися повний текст В Ощадбанку запустили сервіс контролю особистих витрат та доходів.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:41
В Ощадбанку запустили сервіс контролю особистих витрат...
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Дивися повний текст В Ощадбанку запустили сервіс контролю особистих витрат та доходів.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:41
Ощад забуває розповісти про те - коли сервіс "ощад24" буде безкоштовним.
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