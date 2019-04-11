RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Ощадбанку запустили сервіс
контролю особистих витрат...

В Ощадбанку запустили сервіс контролю особистих витрат...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:41

В Ощадбанку запустили сервіс контролю особистих витрат...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Ощадбанк" запровадив сервіс контролю особистих витрат та доходів у мобільному додатку «Ощад 24/7».

Дивися повний текст В Ощадбанку запустили сервіс контролю особистих витрат та доходів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88576
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:41

Ощад забуває розповісти про те - коли сервіс "ощад24" буде безкоштовним.
iubd
 
Повідомлень: 179
З нами з: 06.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укрзалізниця" заплатить майже мільярд за сервіс...
R2 » П'ят 19 кві, 2019 15:53
5 438
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2019 21:14
warlamp
Пояснили, чому українці не забрали субсидію з Ощадбанку
R2 » П'ят 19 кві, 2019 13:51
1 214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 13:51
p_a_l
lifecell в червні запустить в Україні сервіс Paycell
R2 » Чет 11 кві, 2019 11:16
1 303
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 11:17
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (533)
26.04.2019 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron