Верховна Рада збільшила штраф для громадян за незаконну вирубку та пошкодження лісових культур з 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 30-60.
Дивися повний текст Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:19
Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:19
Так представители солнечного Закарпатья только и живут с этого, леса там много
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:32
Прикол в том что у нас в Херсонской области(степь сплошная), тоже бандюки живут с леса припеваючи, хотя он золотой, то есть весь посаженный вручную.
Даже разборки с кислотой и убийствами чудят...
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:46
hno3
Ну, бандюками я их бы не назвал в Закарпатье, так обычные работяги.
А вот отопление всех предприятий, домов...в котельнях построено на дровах
Ходишь, и удивляешься многосотметровым стенам дерева для усушки
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:50
papazina
У нас этим именно бандюки занимаются(псевдо атошники и псевдонационалисты и их кураторы), то есть лесу кандыба.
В текущих условиях, они и Зеленского грохнут, если сунется
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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