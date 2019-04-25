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Рада вдвічі збільшила штраф
за незаконну вирубку лісу

Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:19

Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада збільшила штраф для громадян за незаконну вирубку та пошкодження лісових культур з 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 30-60.

Дивися повний текст Рада вдвічі збільшила штраф за незаконну вирубку лісу.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:19

Так представители солнечного Закарпатья только и живут с этого, леса там много
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:32

  papazina написав:Так представители солнечного Закарпатья только и живут с этого, леса там много


Прикол в том что у нас в Херсонской области(степь сплошная), тоже бандюки живут с леса припеваючи, хотя он золотой, то есть весь посаженный вручную.

Даже разборки с кислотой и убийствами чудят...
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:46

hno3
Ну, бандюками я их бы не назвал в Закарпатье, так обычные работяги.
А вот отопление всех предприятий, домов...в котельнях построено на дровах
Ходишь, и удивляешься многосотметровым стенам дерева для усушки
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:50

papazina
У нас этим именно бандюки занимаются(псевдо атошники и псевдонационалисты и их кураторы), то есть лесу кандыба.

В текущих условиях, они и Зеленского грохнут, если сунется
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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