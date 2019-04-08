Ціни будуть функціонувати як стеля цін на природний газ для населення до кінця цього року.
Дивися повний текст Маркарова прокоментувала зниження цін на газ для населення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:06
Маркарова прокоментувала зниження цін на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова прокоментувала зниження цін на газ для населення.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:06
Пане Президенти доки ми українці поцілім будем робити 'адома моватутнемає значення
|