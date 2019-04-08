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Маркарова прокоментувала
зниження цін на газ для населення

Маркарова прокоментувала зниження цін на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:06

Маркарова прокоментувала зниження цін на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
Ціни будуть функціонувати як стеля цін на природний газ для населення до кінця цього року.

Дивися повний текст Маркарова прокоментувала зниження цін на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:06

Пане Президенти доки ми українці поцілім будем робити 'адома моватутнемає значення
miron_yarush
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