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ФГВФО підрахував
вклади фізосіб у банках

ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:02

ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках

Пропонуємо до обговорення:
Кількість вкладників станом на 01 квітня 2019 року становить 41,5 млн.

Дивися повний текст ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках.
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когда фонд сумму гарантирования поднимать будет ? в конце прошлого года обещали в парламенте поднять вопрос а воз и ныне там.
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