Кількість вкладників станом на 01 квітня 2019 року становить 41,5 млн.
Дивися повний текст ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:02
ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:02
когда фонд сумму гарантирования поднимать будет ? в конце прошлого года обещали в парламенте поднять вопрос а воз и ныне там.
Додано: Суб 27 кві, 2019 18:01
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