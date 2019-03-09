RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Список безвізових країн
поповнився трьома державами

Список безвізових країн поповнився трьома державами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:44

Список безвізових країн поповнився трьома державами

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 українці можуть подорожувати без віз в 131 країну світу.

Дивися повний текст Список безвізових країн поповнився трьома державами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88583
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років...
R2 » Нед 07 кві, 2019 21:23
1 433
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 21:24
hxbbgaf
Україна потрапила в топ-40 впливових країн світу
R2 » Нед 10 бер, 2019 15:22
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 бер, 2019 15:23
pantech1980
Україна потрапила до топ-4 країн з найдешевшим мобільним...
R2 » Суб 09 бер, 2019 13:33
7 467
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 бер, 2019 14:34
Direct

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13192)
27.04.2019 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.