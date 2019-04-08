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Як рішення НБУ про облікову
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Як рішення НБУ про облікову ставку позначиться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:51

Як рішення НБУ про облікову ставку позначиться на...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункту.

Дивися повний текст Як рішення НБУ про облікову ставку позначиться на відсотках за депозитами - думка експертів.
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