|
|
|
Директор ДП "Антонов" розповів, скільки вони побудували...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:55
Пропонуємо до обговорення:
"Державне підприємство "Антонов", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", з моменту приєднання заводу "Авіант" в 2009 році, побудувало 22 літаки.
Дивися повний текст Директор ДП \"Антонов\" розповів, скільки вони побудували літаків з 2009 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88583
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|