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Директор ДП "Антонов"
розповів, скільки вони побудували...

Директор ДП "Антонов" розповів, скільки вони побудували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:55

Директор ДП "Антонов" розповів, скільки вони побудували...

Пропонуємо до обговорення:
"Державне підприємство "Антонов", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", з моменту приєднання заводу "Авіант" в 2009 році, побудувало 22 літаки.

Дивися повний текст Директор ДП \"Антонов\" розповів, скільки вони побудували літаків з 2009 року.
R2
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