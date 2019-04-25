У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.
Дивися повний текст В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото).
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Додано: Суб 27 кві, 2019 06:03
В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото)
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Дивися повний текст В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото).
Додано: Суб 27 кві, 2019 06:03
И чем мы от путинской России отличаемся? Они кильку жгут, а мы новые дома сносим. А теперь кучу бабла налогоплательщиков нужно потратить чтобы мусор вывезти. Хотя я думаю его никто вывозить не собирается, местные растащат. :mrgreen:
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