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В Україні вперше знесли незаконну
багатоповерхівку (фото)

В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:03

В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.

Дивися повний текст В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото).
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:03

И чем мы от путинской России отличаемся? Они кильку жгут, а мы новые дома сносим. А теперь кучу бабла налогоплательщиков нужно потратить чтобы мусор вывезти. Хотя я думаю его никто вывозить не собирается, местные растащат. :mrgreen:
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