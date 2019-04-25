У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.
Дивися повний текст В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото).
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Додано: Суб 27 кві, 2019 06:03
В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото).
Додано: Суб 27 кві, 2019 15:21
Предлагаю всем заинтересованным следующую схемку:
- уничтожаем выданные в 50-60 годы разрешительные документы на хрущовки в Киеве и прочих муравейниках, простите, миллионниках
- сносим нафиг
- строим свечи по 25+ этажей
- пытаемся продать тем, чьи хрущевки снесли
НЕОЖИДАННО - все уехали, покупать некому. Да и зачем такое покупать, если можно потом и эту стройку сделать незаконной и все снести
Как-то так
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