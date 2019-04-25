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В Україні вперше знесли незаконну
багатоповерхівку (фото)

В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:03

В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Львові повністю демонтували багатоповерхівку, збудовану з порушеннями.

Дивися повний текст В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 15:21

Предлагаю всем заинтересованным следующую схемку:

- уничтожаем выданные в 50-60 годы разрешительные документы на хрущовки в Киеве и прочих муравейниках, простите, миллионниках

- сносим нафиг

- строим свечи по 25+ этажей

- пытаемся продать тем, чьи хрущевки снесли

НЕОЖИДАННО - все уехали, покупать некому. Да и зачем такое покупать, если можно потом и эту стройку сделать незаконной и все снести

Как-то так
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:47

Разве это многоэтажка - 5 несчастных этажей только видно.
К сожалению не уточняються нарушения.
А так поддрживаю что снесли, жаль только что поздно - до 7 этажей (пишут в статье) зачем ждали то?
blueiceua
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