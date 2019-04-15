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Назвали місто з найдорожчим ринком житла в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 кві, 2019 06:18
Пропонуємо до обговорення:
Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг вже протягом дев'яти років залишається найдорожчим ринком житла в світі.
Дивися повний текст Назвали місто з найдорожчим ринком житла в світі
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Додано: Суб 27 кві, 2019 06:19
Разве это дороже Лондона?
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De Bil
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Додано: Суб 27 кві, 2019 10:14
De Bil написав:
Хіба це дорожче Лондона?
Ви нам скажіть.
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