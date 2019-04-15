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Назвали місто з найдорожчим
ринком житла в світі

Назвали місто з найдорожчим ринком житла в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 06:18

Назвали місто з найдорожчим ринком житла в світі

Пропонуємо до обговорення:
Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг вже протягом дев'яти років залишається найдорожчим ринком житла в світі.

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Разве это дороже Лондона?
De Bil
 
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  De Bil написав:Хіба це дорожче Лондона?

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цены в гривне?
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Да, дороже Лонлона
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