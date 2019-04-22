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Український бізнес готовий
піднімати зарплати: економіст...

Український бізнес готовий піднімати зарплати: економіст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:25

Український бізнес готовий піднімати зарплати: економіст...

Пропонуємо до обговорення:
74% підприємств вважають, що їхні витрати на оплату праці робітників протягом наступних 12 місяців виростуть.

Дивися повний текст Український бізнес готовий піднімати зарплати: економіст назвав причину.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 08:25

- Это высокий показатель на самом деле. Но причиной здесь является не то, что на предприятиях повышается производство. Это происходит из-за другого, к сожалению, не совсем хорошего момента. Причиной является трудовая миграция
- Почему к сожалению? Наоборот надо радоваться что у людей поднимется уровень жизни, они смогут покупать больше товаров, будет рост экономики. А то предприниматели все оборзели вконец. Хотят бесплатный рабский труд и налоги не платить.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 12:07

  alex7gk написав:Почему к сожалению? Наоборот надо радоваться что у людей поднимется уровень жизни, они смогут покупать больше товаров, будет рост экономики. А то предприниматели все оборзели вконец. Хотят бесплатный рабский труд и налоги не платить.


Вы это серьезно? Радоваться массовой трудовой миграци??
Или это сарказм такой?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:15

Re: Український бізнес готовий піднімати зарплати: економіст

Ну уже года три втюхивают с экранов как растут зарплаты, правда за инфляцией не поспевают. Наблюдаю за несколькими компаниями, уже второй год ищут персонал на одни и те же должности наверно у них хобби такое.
tigr-uu
 
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