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Медреформа: Супрун розповіла,
чого досягли за 2,5 роки

Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:17

Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році розпочалася трансформація первинної медичної допомоги — закладів, де працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри. У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:17

Ничего не достигли. В БСП тот же беспредел, в поликлиниках тоже віписівают самое дорогое и ненужное.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:58

Re: Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

  hxbbgaf написав:Ничего не достигли.
Нет ну почему же вот например "електронная очередь" - вы раньше как заболели пошли к доктору, а сейчас записываешься .. дня так на 3-4 вперед ибо - мест нетути...глядишь как к доктору очередь на прием подойдет так и выздоровел естественным путем.. оно вон какая экономия..Налоги драть в три шкуры не забывают а на скорую денег нету.. не попал к доктору - не приедет и скорая).
Лично мое мнение фройлен супруниха перед внедрение медрефомы скорее всего изучала материалы по геноциду в нацистких концлагерях периода WWT и только после этого начала реХформы. Надеюсь новый министр Комаровский все это как минимум откатит...
Джон
 
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