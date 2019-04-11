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Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:17
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році розпочалася трансформація первинної медичної допомоги — закладів, де працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри. У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 15:52
Где купить (не бесплатно)? Прививку ребенку акдс инфарекс? Два года уже ищу, где? Не индийскую, не понятно какую, нормальную прививку, которыми были забиты все частные клиники 3-4 года назад?
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