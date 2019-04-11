Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

Додано: Суб 27 кві, 2019 19:40

Вжух и наш постоянный педиатр мне рассказывает, что за осмотр и направление для того чтобы моему малому покапать на язык(прививка) ей государство ничего не платит. А заплатит когда я с ней договор заключу.

Тогда у меня вопрос. - Какого хрена я государству налоги плачу? -

А скоро за таких мра...й мы должны будем платить страховки. Никто мне ничего не должен, один я всем и сразу.



Я работаю, малой до полчетвортого в школе, у педиатра свой график. И попасть почти не реально. Через интернет записаться можно было только через четыре дня. Что у меня будет через 4 дня, не понятно. Пришел на живую очередь за полчаса до приема. С 16-00 до 17-00 живая, с 17-00 по записи через интернет. За мной были два родителя с пупсами (день пупсов был вчера). Педиатр опоздала на 20 минут. Сначала пропустили пупсов, потом пошли все, мы оказались последними и не успели до 17-00. Те кто по записи уже нафиг нас выгоняют. Пошел в наглую и услышал что ей государство за моего малого ничего не платит. Была бы мужиком, нос бы сломал.

И это еще не все. На 18-00 у малого дополнительный английский. Покапать на язык нужно бежать во взрослую поликлинику. Если не успели то опять поход у долбаным педиатрам.



Дякуємо. Щиро дякуємо.