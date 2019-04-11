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Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:17
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році розпочалася трансформація первинної медичної допомоги — закладів, де працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри. У 2019 році триватиме підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік та стаціонарів.
Дивися повний текст Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
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R2
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Додано: Суб 27 кві, 2019 15:52
Где купить (не бесплатно)? Прививку ребенку акдс инфарекс? Два года уже ищу, где? Не индийскую, не понятно какую, нормальную прививку, которыми были забиты все частные клиники 3-4 года назад?
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montagvide
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Додано: Суб 27 кві, 2019 18:16
montagvide написав:
Где купить (не бесплатно)? Прививку ребенку акдс инфарекс? Два года уже ищу, где? Не индийскую, не понятно какую, нормальную прививку, которыми были забиты все частные клиники 3-4 года назад?
В аптеках РФ, цена от 650 рэ. Ищите знакомых, или езжайте с ребёнком сами, если поплакаться в поликлинике, сделают бесплатно.
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warlamp
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Додано: Суб 27 кві, 2019 19:40
Вжух и наш постоянный педиатр мне рассказывает, что за осмотр и направление для того чтобы моему малому покапать на язык(прививка) ей государство ничего не платит. А заплатит когда я с ней договор заключу.
Тогда у меня вопрос. - Какого хрена я государству налоги плачу? -
А скоро за таких мра...й мы должны будем платить страховки. Никто мне ничего не должен, один я всем и сразу.
Я работаю, малой до полчетвортого в школе, у педиатра свой график. И попасть почти не реально. Через интернет записаться можно было только через четыре дня. Что у меня будет через 4 дня, не понятно. Пришел на живую очередь за полчаса до приема. С 16-00 до 17-00 живая, с 17-00 по записи через интернет. За мной были два родителя с пупсами (день пупсов был вчера). Педиатр опоздала на 20 минут. Сначала пропустили пупсов, потом пошли все, мы оказались последними и не успели до 17-00. Те кто по записи уже нафиг нас выгоняют. Пошел в наглую и услышал что ей государство за моего малого ничего не платит. Была бы мужиком, нос бы сломал.
И это еще не все. На 18-00 у малого дополнительный английский. Покапать на язык нужно бежать во взрослую поликлинику. Если не успели то опять поход у долбаным педиатрам.
Дякуємо. Щиро дякуємо.
Востаннє редагувалось p_a_l
в Суб 27 кві, 2019 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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p_a_l
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Додано: Суб 27 кві, 2019 19:45
Договор заключить что мешает?
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qwe_ua
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Додано: Суб 27 кві, 2019 19:55
qwe_ua написав:
Договор заключить что мешает?
Вы знаете, когда платишь налоги, то с тобой никакая тва.. договоры не заключает. По телевизору в уши дуют и тут тоже некоторые поддувают о том что налоги идут на ... идут и идут. Наверно на офшоры все налоги идут.
Ничего не мешает тем у кого времени куча в очередях сидеть. Лично у меня его нет.
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p_a_l
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Додано: Суб 27 кві, 2019 20:02
Расскажу как детей наших в школах учат. Сейчас школы продвинутые на стене плазмы висят(за бабло родителей). Деньги типа уже на охрану и на класс не собирают, кличко запретил. А мне чего то позвонили и сообщили что должен по сотке за полгода. Так вот по поводу учебы. По плазме показывают условие задачи (это условие есть только на плазме, его нет в учебниках) А в тетрадях пишут ответы, условие не пишут. Через неделю, да какой неделю, через день уже и не помнят про то условие. На мой вопрос учителю, как к экзаменам готовиться будут? Был дан ответ, что экзаменов не будет. Нормально учат? Тоже ученикам в уши дуют. Прошли те времена когда по Сканави обучали, сейчас детей нужно тупыми делать, чтобы репетирам было за что жить.
Показывал малой что на украинском делают. Тупо ученики по классу лазят, а училка в смартфоне фотки чьи то листает. Мова то что надо. А на собраниях рассказывают что родители виноваты, детей плохо воспитывают.
Наверно тоже реформа.
Востаннє редагувалось p_a_l
в Суб 27 кві, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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p_a_l
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Додано: Суб 27 кві, 2019 20:03
Я очень извиняюсь, но тут два момента... Или вы в лесу жили последние пару лет, без телевизора и интернета. Или о каком договоре речь? Если о декларации, то к чему этот весь разговор о налогах, кто кому должен?
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qwe_ua
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Додано: Суб 27 кві, 2019 20:12
qwe_ua написав:
Я очень извиняюсь, но тут два момента... Или вы в лесу жили последние пару лет, без телевизора и интернета. Или о каком договоре речь? Если о декларации, то к чему этот весь разговор о налогах, кто кому должен?
Я тоже дико извиняюсь. Но я живу в Киеве. И в прошлом году мы проходили медосмотр, как и каждый год все ученики всех школ. Когда проходили то мне ни одна тва.. ничего не говорила про то, что я что то должен заключать.
Никто никому ничего не должен.
Какого хрена мы налоги платим? Чтобы нас из кабинетов выставляли? Вижу вам жизнь легко дается. Наверно любые кабинеты ногой открываете. Стояла бы перед ней Супрун, то и звука бы не сказала что ей ничего государство не заплатило.
Про что говорить? Пустота.
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p_a_l
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