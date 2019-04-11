Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 кві, 2019 20:45
qwe_ua написав:
Договор заключить что мешает?
Отсутствие нормальных врачей/поликлиник. В Киеве с этим большие проблемы. Шевченковский район.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56
По-моему, автора устраивала педиатр, не устраивал "договор".
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